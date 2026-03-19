Избран новый представитель Челябинской области в Общественной палате РФ

Представителем Челябинской области в девятом составе Общественной палате РФ будет представить Наталья Балынская. Она избрана по итогам тайного голосования. Об этом в своем telegram-канале сообщает председатель региональной общественной палаты Николай Дейнеко.

Наталья Балынская в общественной палате региона работает заместителем председателя по молодежной политике, физической культуре и спорту. Она также является доктором политических наук, профессором и писателем.

Девятый состав Общественной палаты РФ будет состоять из 172 человек. По квоте президента туда войдут 40 граждан, от региональных общественных палат — 89, а от общероссийских общественных объединений — 43.

Предыдущим представителем Челябинской области был Евгений Андреев, избранный в 2023 году.

