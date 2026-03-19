Суд в Пензе рассмотрит дело о госизмене и экстремизме в соцсети

Пензенский областной суд рассмотрит уголовное дело о госизмене и экстремизме в отношении 35-летнего местного жителя (ст. 275, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в ведомстве.

Фото: Нина Шевченко

Согласно следствию, в 2022 году фигурант общался с представителем украинских спецслужб в мессенджере. Он добровольно передал информацию о российском военнослужащем — участнике СВО.

Спустя год, в январе 2023-го, пензенец разместил в соцсети экстремистский пост. Публикация содержала призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих ВС РФ.

