Женщину, убившую подростка в Первоуральске, отправили на принудительное лечение

Свердловский областной суд постановил отправить на принудительное лечение Усманову Шахнозахон Шерали Кизи, которая убила 13-летнюю девочку в Первоуральске, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По данным региональной прокуратуры, ее действия подпадали под признаки преступлений, предусмотренных пп. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо для виновного находившейся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Судом установлено, что преступление произошло 9 октября 2024 года в квартире на проспекте Космонавтов в Первоуральске. 23-летняя фигурантка пришла к своей недавней знакомой под предлогом забрать журнал. В это время в квартире находилась только 13-летняя дочь знакомой. Девочка предложила гостье чай.

В этот момент женщина увидела в комнате сумку и решила похитить находившиеся в ней деньги. Она взяла 10 тысяч руб., однако ее действия заметила несовершеннолетняя. Осознав, что кража раскрыта, женщина вооружилась ножом и напала на девочку.

«Выхватив у нее телефон, нанесла клинком ножа не менее 32 ударов в область туловища, не менее 5 ударов в область шеи, не менее 2 ударов в область головы и не менее 2 ударов в область левой верхней конечности ребенка»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В результате от полученных травм ребенок скончался. Затем фигурантка устроила пожар с целью скрыть убийство.

Согласно заключению экспертов, в момент преступления Усманова страдала временным психическим расстройством, которое лишало ее способности осознавать характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим она освобождена от уголовной ответственности. Женщина направлена на лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

