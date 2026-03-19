Белгородский губернатор предложил провести выборы в регионе без агитации

Выборы губернатора Белгородской области в этом году могут пройти без массовой агитации. Об этом глава региона Вячеслав Гладков рассказал на прямой линии в соцсетях.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Местная жительница поинтересовалась у губернатора, планирует ли он пойти на второй срок и откуда будет тратить деньги на агитацию. Тот ответил, что решение о его выдвижении примет президент России, но добавил, что сейчас ему не до политического пиара. «Наша избирательная кампания будет отличаться от всех остальных. Она, скорее всего, будет проходить без рекламы и без разноса каких-либо материалов»,— сказал господин Гладков, добавив, что предложит партиям направлять деньги из избирательных фондов в фонд помощи раненым детям. Такое решение было принято в прошлом году, когда был избран новый созыв местной облдумы.

В 2026 году в Белгородской области будут выбирать губернатора и депутатов Государственной думы. В Белгороде также пройдет голосование за депутата горсовета по одномандатному избирательному округу №10.

Владимир Зоркий