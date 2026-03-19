Пермский производитель кабелей требует с «дочки» «Роснефти» 82,8 млн рублей

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа принял к производству иск ООО «Камский кабель» к АО «РН-Няганьнефтегаз». Как следует из картотеки суда, пермская компания намерена взыскать с ответчика 82,88 млн руб. Предварительное заседание по делу назначено на 27 мая. Детали исковых требований в определении не указаны.

АО «РН-Няганьнефтегаз» — дочерняя структура НК «Роснефть». Согласно открытым данным, ведет промышленную эксплуатацию месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Согласно Rusprofile, гендиректором общества является Эдуард Муслимов.

ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Компания является одним из крупнейших в РФ производителей кабельно-проводниковой продукции. Номенклатура изделий предприятия насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. Кроме депутата пермской гордумы Владимира Плотникова, владельцами предприятия являются спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов.