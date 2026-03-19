Строительство спорткомплекса «Физра» в Зеленодольске велось с нарушениями закона
Татарстанское УФАС выявило нарушения при строительстве спорткомплекса «Физра» в Зеленодольске. Об этом сообщила антимонопольная служба.
Строительство спорткомплекса «Физра» в Зеленодольске велось с нарушениями закона
Исполком Зеленодольского района заключил концессионное соглашение с ООО «Физра» в феврале 2024 года.
После этого без согласования с антимонопольной службой несколько раз изменялись условия концессионного соглашения с бизнесом. Исполком корректировал технические параметры здания, пересматривал размер концессионной платы и участие муниципалитета.