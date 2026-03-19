Томская компания «Сава» на 36% увеличит сбор ягод в 2026 году

По итогам 2026 года СП «Северный сад» (входит в томскую производственную компанию «Сава») намерено увеличить сбор ягод на 36%, до 150 тонн. В 2025 году урожай ягоды на предприятии составил более 110 тонн, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Для достижения поставленных целей «Северный сад» в начале года увеличил парк техники. «Приобретен еще один ягодоуборочный комбайн, который ожидается в хозяйстве к концу апреля. Таким образом, парк уборочной техники расширится до четырех комбайнов. Также предприятие приобрело два трактора», — отметил исполнительный директор СП «Северный сад» Виктор Карпов.

К работам в полях компания приступит уже в апреле, начнется внесение твердых удобрений. По словам Виктора Карпова, обильные снегопады, которые в регионе наблюдались в феврале и марте, не привели к повреждению ягодных кустов.

По данным областной администрации, СП «Северный сад» — ведущее ягодное хозяйство региона. Предприятие специализируется на выращивании жимолости, смородины и облепихи. Общая площадь плодоносящего сада интенсивного типа составляет 110 га, еще 40 га занимает сад экстенсивного типа.

Лолита Белова