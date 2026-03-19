В Екатеринбурге при пожаре в магазине погибла женщина

В Екатеринбурге при пожаре в магазине на Сибирском тракте погибла женщина, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы днем 19 марта. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что горение происходит внутри магазина. Возгорание было ликвидировано на площади 80 кв. м. «В ходе тушения пожара обнаружена женщина без признаков жизни»,— сообщили в МЧС.

В ликвидации возгорания были задействованы семь единиц спецтехники и 19 человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание аккумуляторной батареи.

Полина Бабинцева