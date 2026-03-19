В Абзелиловском районе озаботились проблемой закрытия почтовых отделений

Абзелиловскому району грозит увеличение числа населенных пунктов без почтового обслуживания, предупреждает районная газета «Абзелил» в соцсетях. Как сообщает издание, если сейчас почта не доставляется в 13 сел и деревень, то вскоре эта цифра может вырасти до 20.

Газета рассказывает, что в районной администрации прошло специальное совещание, посвященное подписной кампании на местные издания «Абзелил» и «Оскон» (выходит на башкирском языке). В заседании приняли участие первый замглавы администрации Ринат Гирфанов, замглавы по социальным вопросам Вадим Абдуллин, а также главный редактор «Оскона» Виль Ильгамов и главред «Абзелила» Тансулпан Юмагужина.

По словам авторов публикации, в селе Давлетово два почтальона получили уведомления о сокращении, а их работа, скорее всего, будет передана начальнику отделения почтовой связи (ОПС). В селе Михайловке руководитель ОПС дожидается понижения до статуса главного специалиста, а двое из пяти почтальонов — сокращения.

В то же время, отмечает «Абзелил», работники почты в райцентре получают большую заработную плату, чем в других селах и деревнях, за меньший объем работы. Например, если в Янгельском ОПС почтальон на полставки обслуживает три деревни и доставляет 48 экземпляров газет, то в Аскарово работники разносят лишь по 25 единиц, сетуют в издании.

Местные власти намерены не допустить сокращений ОПС и добиться возобновления работы еще двух отделений, обратившись к руководству Стерлитамакского отделения «Почты России», которому подчинена служба в Абзелиловском районе, резюмирует газета.

Идэль Гумеров