Рольф фон Бюрен в своем блоге для основанной им люксовой компании Lotus Arts de Vivre опубликовал текст о том, как за последние годы изменилось потребление люкса в Китае. По его словам, Китай сегодня совершенно не похож на тот рынок, который существовал десять лет назад. Сейчас примерно 10–13% населения страны — миллионеры, а государственная политика направлена на то, чтобы со временем эта доля выросла до 30–40%.

Именно поэтому аудитория люксовых брендов там быстро расширяется. При этом меняется и сама логика рынка. Раньше бренды стремились выстраивать образ идеального клиента — его стиль жизни, культурный бэкграунд, принадлежность к определенной социальной группе. Сегодня же в Китае все гораздо проще: частью таргет-группы становится любой, кто может позволить себе предмет.

И еще одно наблюдение фон Бюрена: китайские покупатели часто принимают решение не столько через исторический или культурный контекст, сколько через реакцию окружения. Если кто-то из их круга видит объект и говорит: «Как это красиво», — эта реакция буквально закрепляет покупку. То есть социальное одобрение становится определяющим для повторной покупки. Кроме того, многие бренды начинают создавать более доступные объекты внутри своих коллекций, предлагая вещи, которые могут стать первой точкой входа в мир бренда для новой, гораздо более широкой аудитории.

Анна Минакова