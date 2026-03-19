«Главное, что на себя обращает внимание — конечно же, внешность»

Компания BMW представила вторую модель на платформе Neue Klasse. Первой стал кроссовер iX3, теперь настала очередь седана по имени i3. Как нетрудно догадаться из названия, машина эта задумывалась еще в ту наивную эпоху, когда казалось, что вот-вот и все машины будут электрическими. То есть i3 — это вроде как новое поколение популярной во всем мире и любимой многими «трешки» BMW, только на батарейках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Седан BMW i3 получил 469-сильную двухмоторную электрическую силовую установку и батарею, обеспечивающую запас хода в 900 километров на одной зарядке. Производство модели начнется в Мюнхене в августе, а первые поставки автомобилей 2027 модельного года стартуют этой осенью. Главное, что на себя обращает внимание, это, конечно же, внешность. За последние три десятка лет дизайн автомобилей баварской марки прошел серьезную эволюцию. Если брать примеры из животного мира, то раньше ряд моделей BMW называли «акулами», а сегодня в линейке есть машина, которую в народе наделили обидной кличкой «разъяренный бобер».

У BMW i3 нет ярко выраженных «ноздрей» радиаторной решетки. Декоративное подобие решетки — электромобилю она не нужна — объединено в одну полоску с фарами по последней китайской моде. То есть спереди может показаться, что это едет какой-нибудь Lixiang, а не BMW. Впрочем, в профиль новый седан — это вполне узнаваемая «трешка» с обязательным изгибом Хофмайстера у заднего стекла. Дизайн интерьера выполнен в том же стиле, что у iX3. Установлен футуристический четырехспицевый руль, скошенный центральный экран медиасистемы и панорамный дисплей с настраиваемыми виджетами, который тянется от стойки до стойки.

Ожидается, что в будущем BMW i3 получит более доступные версии с одним электромотором, а также более мощные М-модификации. А вслед за седаном последует еще и универсал Touring. Но в данной ситуации интересно другое. Параллельно BMW работает над новым поколением модели третьей серии с двигателем внутреннего сгорания. Премьера более привычной всем «трешки» ожидается тоже в этом году.