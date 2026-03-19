Песков назвал ситуативной паузу в переговорах по Украине

В Кремле рассчитывают на проведение очередного раунда переговоров России, США и Украины. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по словам которого возникшая пауза в переговорах является «ситуативной».

«Это ситуативная пауза по понятным причинам,— пояснил господин Песков. — Поэтому, как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше уделить внимание украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров».

Ранее пресс-секретарь президента заявил «Известиям», что работа трехсторонней группы Россия—США—Украина по вопросам безопасности поставлена на паузу. Замглавы МИД России Михаил Галузин, который также участвует в переговорном процессе, сообщил изданию, что конкретной даты и места новой встречи РФ, США и Украины пока нет. До конца не сформулирована и повестка дня.

С начала года состоялись три раунда трехсторонних переговоров России—США—Украины. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Четвертая встреча должна была состояться в начале марта, но была перенесена из-за конфликта на Ближнем Востоке.

