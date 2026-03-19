Экс-сенатору Арашукову запретили работать в швейном цехе «Черного дельфина»

Оренбургский областной суд, который оставил в силе приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову по делу о взятке, также запретил подсудимому работать в швейном цехе колонии особого режима «Черный дельфин». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного.

Бывший сенатор Рауф Арашуков

В январе 2026 года Рауфа Арашукова признали виновным в преступлении по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере). Он приговорен к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 120 млн руб.

Суд установил, что экс-сенатор через посредника передал сотруднику ФСИН 3 млн рублей. Предполагалось, что работник уголовно-исполнительной системы получит аналогичную сумму в качестве второй части взятки, но передача не состоялась.

За незаконное вознаграждение Рауфу Арашукову должны были создать привилегированные условия отбывания наказания в колонии «Черный дельфин». Бывший сенатор был задержан в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета федерации. В 2022 году Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненному лишению свободы за создание преступной организации, серию убийств и хищение газа.

Георгий Портнов