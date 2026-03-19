Red Wings оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Новосибирске

Авиакомпанию Red Wings привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных требований) за нарушение прав пассажиров в новосибирском аэропорту Толмачево.

Компанию обязали выплатить штраф в размере 45 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В декабре 2025 года в надзорное ведомство поступили массовые обращения пассажиров. При задержке рейса более чем на двое суток из Новосибирска в Шри-Ланку пассажиры своевременно не были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием.

Также часть из них своевременно не разместили в гостинице.

Александра Стрелкова