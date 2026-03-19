На Ставрополье в 2026 году потратят на орошение полей 246 млн кубометров воды

Аграрии Ставропольского края активно готовят водохозяйственный комплекс к поливному сезону 2026 года, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Вадим Тюрин, временно исполняющий обязанности директора ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю», рассказал, что зимой специалисты очистили каналы на 280 тыс. кубометров грунта. Они отремонтировали 97 гидротехнических сооружений — мелкий и средний ремонт, — а до 1 апреля доделают еще 20 объектов.

Сотрудники проверили силовое оборудование на насосных станциях, которые подают воду аграриям. ФГБУ сформировала ремонтные бригады и зарезервировала материалы для быстрого реагирования на весеннее половодье и паводки. Елена Тамбовцева, первый замминистра сельского хозяйства края, уточнила: в этом году аграрии получат 246 млн кубометров воды на орошение и обводнение, плюс 89 млн кубометров пойдет на рыборазведение.

Диспетчерские службы ФГБУ круглосуточно мониторят объекты и координируют действия с МЧС по Ставропольскому краю. Система работает стабильно, сбоев в водоподаче не ожидают. Сейчас фермеры заключают договоры на воду, а графики водопользования составляют по ежемесячным планам. Это гарантирует бесперебойную подачу ресурсов и безопасность сооружений во время паводков.

Подготовка вписывается в стратегию развития мелиорации на Ставрополье. Регион орошает около 110 тыс. га земель, и в 2026 году власти построят новые системы полива на 6 тыс. га в засушливых зонах. За пять лет площадь поливных угодий выросла в шесть раз, что укрепляет лидерство края по мелиорации. Губернатор Владимир Владимиров подчеркивает: каждый новый гектар орошения усиливает продовольственную безопасность России и создает рабочие места на селе.

В 2025 году полив охватил почти 95 тыс. га, а к 2025-му планировали довести до 100 тыс. га — задача выполнена досрочно. Минсельхоз края выделил 820 млн рублей субсидий на мелиорацию, что уже дало первый проект на 450 га. В 2026-м реализуют 17 инвестиционных проектов в АПК, создав свыше 640 рабочих мест; аграрии получили 6,3 млрд руб. господдержки в 2025-м. Цена воды для орошения и рыборазведения упала до 1,2 руб. за кубометр.

Засушливый климат Ставрополья — более двух третей территории в рисковой зоне — делает орошение ключевым фактором урожаев. Фермеры рассчитывают на повторение рекордных урожаев во многом благодаря поливу.

