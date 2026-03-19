Выкса и Саров приобретут 11 автобусов по программе льготного лизинга в 2026 году

По программе льготного лизинга, реализуемой Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и Минтрансом России, в Нижегородскую область поставят 11 автобусов в 2026 году. Как сообщили в региональном правительстве, два автобуса большого класса поставят в Выксу, девять автобусов среднего класса — в Саров.

Всего в этом году для участия в льготной программе отобраны 19 городов из девяти регионов России. В совокупности они закупят 420 автобусов.

Предприятия Нижегородской области в 2023 году по этой программе приобрели 193 автобуса, в 2024 году — 294, в 2025 году — 245 автобусов.

Галина Шамберина