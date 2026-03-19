Депутаты Ульяновской области отказались признавать деятельность минприроды надлежащей

В четверг депутаты профильного комитета регионального заксобрания, заслушав отчет регионального минприроды об итогах его деятельности в 2025 году, приняли отчет к сведению, но отказались признавать деятельность ведомства надлежащей.

Сам исполняющий обязанности министра Евгений Черкасов на отчет перед депутатами не пришел (по неофициальной информации, он находится на больничном), вместо него отчитывалась замминистра Наталья Аюкаева.

Депутат Василий Гвоздев, высказав ряд претензий к бездействию министерства по программам и нацпроектам и по отсутствию конкретных шагов в решении экологических проблем, предложил признать деятельность министерства ненадлежащей, однако председатель комитета Вячеслав Ковель заметил, что тогда за этим должна будет последовать однозначная замена главы министерства, а входить в границы компетентности губернатора и облправительства он не считает необходимым.

Василий Гвоздев также сказал, что минприроды должно быть очень сильным министерством, «но в существующем формате оно не способно выполнять свои задачи», как в связи с недостаточным бюджетом, так и из-за отсутствия сильного руководителя. Депутат заявил, что в этой связи намерен отдельно обратится к председателю правительства региона и губернатору с предложением влить минприроды в другое, более сильное министерство.

В решении по итогам заслушивания отчета минприроды комитет указал на десяток серьезных недочетов в работе министерства и внес 11 рекомендаций, на что должно обратить внимание минприроды в своей деятельности в текущем году.

Сергей Титов, Ульяновск