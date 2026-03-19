УФАС согласилось с жалобами по конкурсу на обслуживание общественных туалетов в Самаре

УФАС по Самарской области признало обоснованными жалобы по электронному конкурсу на организацию и содержание сети общественных туалетов в Самаре. Цена контракта составляла более 48 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ведомство поступили три жалобы от хозяйствующих субъектов. Две из них признаны обоснованными в полном объеме, одна — частично. Жалобы касались дополнительных требований, не соответствующих фактическому предмету закупки, недостаточно четкого описания предмета закупки, формальных, неразвернутых ответов заказчика на запросы.

Комиссия Самарского УФАС по контролю в сфере закупок установила, что дополнительные требования были несоразмерны предмету закупки и их применение неправомерно. Извещение не отражало реальный объем и содержание работ: фактически основной объем — уборка и содержание объектов, а не техническое обслуживание. Кроме этого, ответы заказчика на запросы носили формальный характер и не содержали исчерпывающих пояснений.

По одной из жалоб выдано предписание, согласно которому необходимо изменить документы по закупке. Также материалы по жалобам переданы для рассмотрения вопроса о возможном административном правонарушении. Часть вопросов, связанных с обоснованием начальной цены контракта, направлена в орган внутреннего финансового контроля для рассмотрения по подведомственности.

Руфия Кутляева