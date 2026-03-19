В Екатеринбурге предложение квартир в новостройках выросло на 26% за год

Объем предложения квартир на первичном рынке в Екатеринбурге вырос на 26% за год. Это следует из данных аналитиков «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За последние пять лет объем жилищного строительства в Свердловской области вырос более чем вдвое: к началу 2026 года он достиг 6 тыс. кв. м против 2,8 тыс. кв. м в 2020 году. В январе Екатеринбург занял второе место в России по этому показателю, уступив лишь Москве.

В феврале 2026 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке Екатеринбурга достигла 169 тыс. руб., что на 10% выше уровня прошлого года. Студия в новостройке в среднем стоит 5,2 млн руб., «однушка» — 7,4 млн, «двушка» — 10 млн, «трешка» — 13,5 млн.

«Разница в стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке в феврале 2026 года достигла 21%, за год увеличившись на 2 процентных пункта. В связи с этим, а также учитывая постепенное выравнивание условий по ипотеке, всё больше людей рассматривают готовое жилье в качестве альтернативы новостройкам»,— сказал руководитель направления партнерских продаж «Авито Недвижимости» Ярослав Тимирев.

Напомним, на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Девелопмент новой волны: как и что строить в 2026 году» руководитель Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков сообщил, что в 2025 году в Екатеринбурге было продано 1,2 млн кв. м жилья в стадии строительства. При этом сравнительно невысокая цена за кв. м в Екатеринбурге обусловлена, по его словам, высокой конкуренцией застройщиков.

Анна Капустина