Телеверсия спектакля из Новокуйбышевска пополнит видеотеку «Золотого Фонда театральных постановок России»

Съемки телеверсии спектакля «Три сестры» прошли в театре «Грань» Новокуйбышевске. Ее включат в видеотеку проекта «Золотой фонд театральных постановок России». Об этом сообщают представители театра «Грань».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«В 2025 году спектакль "Три сестры" (А. Чехов) в постановке Дениса Бокурадзе, пройдя большой конкурсный отбор, вошел в "Золотой Фонд театральных постановок России"», — говорится в сообщении.

Телеверсия снималась в формате 4К с использованием минимум семи камер. В дальнейшем видеоверсия спектакля будет доступна к просмотру в ТВ-эфире онлайн. В настоящее время созданы телеверсии 15 спектаклей из коллекции «Золотого фонда».

Помимо «Трех сестер» театра «Грань» в «Золотой фонд театральных постановок России» были включены балет «Раймонда» Самарского театра оперы и балета имени Шостаковича и спектакль «Амадеус» Самарского драматического театра имени Горького. Лучшие представления выбрали представители Союза театральных деятелей к юбилею СТД.

Георгий Портнов