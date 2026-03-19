В Воронеже обществу слепых вернули помещение, за которое оно незаконно платило 19 лет

Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил иск прокурора Ленинского района и регионального отделения организации «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых». Таким образом, объединению вернули помещение на улице Пушкинской, 42, которое им пришлось покинуть в 2014 году. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Решением суда собственников здания обязали заключить с обществом договор безвозмездного пользования помещениями. Согласно картотеке райсуда, ответчиком в деле выступает местное ООО «Воронежагротех», третьим лицом — управление Росреестра по Воронежской области.

По данным Rusprofile, ООО «Воронежагротех» было зарегистрировано на улице Пушкинской, 40 в Воронеже в апреле 2016 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 39,3% компании принадлежит Евгению Пивоварову, 20,8% — гендиректору Валерию Болдыжеву, 18,2% — Ольге Нелепиной, 3,2% — Анатолию Новикову, оставшиеся 18,45% распределены между еще 17 учредителями. По итогам 2025 года компания выручила 6,4 млн руб. и получила 71 тыс. руб. чистой прибыли.

Надзор провел проверку на основании обращения председателя реготделения общества слепых Михаила Бобонова. В ходе нее было установлено, что в 1980 году исполком областного совета народных депутатов распорядился разместить объединение в здании «Облсельхозтехники» по указанному адресу.

«Одним из обязательных условий по плановой приватизации имущественного комплекса организации, в том числе здания "Облсельхозтехники", в 90-х годах являлось нахождение помещений в пользовании Воронежской организации Всероссийского общества слепых и их согласие на приватизацию площадей, занимаемых правлением, при условии сохранения безусловного права пользования вторым этажом здания»,— рассказали в облпрокуратуре.

При этом помещения предоставлялись объединению на платной основе с 1995 года по 2014-й. Из-за постоянного повышения арендной платы общество вынужденно освободило их.

Алина Морозова