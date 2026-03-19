С начала года в Прикамье снизилось количество вейп-шопов

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе геосервиса 2ГИС, на март 2026 года в Перми насчитывается около 400 точек продажи электронных сигарет и табака. С января по март 2026 года наблюдается их сокращение на 2,5%. «При этом год к году их количество остается практически неизменным»,— рассказали аналитики.

Вчера зампред правительства — министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что к региональному закону о полном запрете продажи вейпов планируется разработать поправки. По его данным, пермские предприниматели пытаются «придумать схемы по обходу закона». В частности, владельцы киосков маркируют жидкости для устройств как «пищевые добавки» и таким образом продолжают их продажу.

Напомним, Пермский край стал первым регионом России, где с 1 марта этого года полностью запретили продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем добавки никотина и устройств для нагревания. Закон предусматривает штрафы: для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

