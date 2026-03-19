Ученые изучат площадку на Горном Алтае для астрокомплекса TAIGA-100

В Республике Алтай и Бурятии планируется разместить новое оборудование на территории площадок, которые признаны перспективными для размещения астрофизического комплекса TAIGA-100. Технику намерен установить Иркутский государственный университет (ИГУ) в рамках развития крупнейшей в мире гибридной гамма-обсерватории TAIGA по исследованию дальнего космоса. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По словам директора НИИ прикладной физики ИГУ Андрея Танаева, установить оборудование планируется этим летом при участии Алтайского госуниверситета. «Планируется разместить термометрическую косу в Чуйской степи (Республика Алтай), а также оснастить уже развернутую в Боргойской степи (Бурятия) астроклиматическую станцию новыми датчиками осадков, датчиками радиошума, сцинтилляционными счетчиками и черенковской оптической станцией»,— пояснил господин Танаев.

В числе других площадок рассматриваются окрестности села Гаханы в Иркутской области и три участка в Калмыкии.

Проект TAIGA-100 подразумевает строительство астрофизического комплекса площадью 100 кв. км с 3 тыс. станций из детекторов различных типов. Строительство гамма-обсерватории TAIGA на астрофизическом полигоне ИГУ в Тункинской долине (Бурятия) началось в 2013 году и завершилось в 2021-м. Установка, по мнению исследователей, поможет изучить возникновение Вселенной и ее современное состояние.