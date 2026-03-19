Nikkei: Япония и Франция хотят сотрудничать в оборонной сфере в космосе

Япония и Франция рассматривают возможность более тесного сотрудничества в сфере обороны в космосе, пишет Nikkei. В частности, это может предусматривать обмен спутниковыми данными. Генерал-майор Венсан Шуссо, возглавляющий французское Космическое командование, посетил Японию и встретился с представителями Министерства обороны, Сил самообороны и Группы космических операций.

Господин Шуссо заявил Nikkei еще перед визитом, что он хочет предложить двусторонний обмен спутниковыми данными, а также участие в совместных учениях и военных операциях. По его словам, Япония активно развивает технологии в оборонно-космической сфере.

Вскоре представители японских вооруженных сил также должны посетить штаб-квартиру французского Космического командования в Тулузе. Это подразделение французских ВВС было создано в 2019 году. Как пишет Nikkei, Франция является лидером в сфере обороны в космосе в Европе.

Яна Рождественская