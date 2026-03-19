Лукашенко: США воюют против друзей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил американской делегации, что США «воюют против друзей» республики. Такое мнение господин Лукашенко высказал перед началом переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом в Минске.

«Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей,— сказал белорусский президент.— И я готов откровенно поговорить на эту тему».

Александр Лукашенко встречался с Джоном Коулом несколько раз. До этого стороны проводили переговоры в декабре 2025 года. По их итогам президент Белоруссии говорил, что передал американской стороне «прагматичные предложения», которые находятся в плоскости интересов США.

Анастасия Домбицкая