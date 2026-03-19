Более 40% ижевчан периодически устраивают «цифровой детокс»

49% жителей Ижевска в той или иной степени признают у себя интернет-зависимость. Это следует из мартовского опроса от сервиса SuperJob. Для сравнения: в среднем по стране показатель зависимых от сети людей составляет 47%.

Онлайн-исследование проводилось среди совершеннолетних работающих жителей Ижевска. 13% респондентов уверенно заявили о своей цифровой зависимости, еще 36% выбрали ответ «скорее да». Противоположной точки зрения придерживается 51% участников: 31% скорее не согласны с утверждением, а 20% категорически отвергают саму возможность такой зависимости.

Молодежь до 35 лет традиционно чаще жалуется на тягу к гаджетам — 52% ответов «да» и «скорее да». Однако в возрастной группе старше 45 лет этот показатель в Ижевске оказался выше среднероссийского: 46% против 39% по стране. Женщины в удмуртской столице также более склонны к интернет-зависимости: 55% из них признают зависимость, тогда как среди мужчин таких 44%.

Как и в общероссийском опросе, респонденты с высшим образованием чаще видят у себя признаки цифровой аддикции по сравнению с обладателями среднего профессионального образования.

Популярность «цифрового детокса» в Ижевске также растет. Сознательно ограничивают себя в использовании интернета и устройств 42% горожан. Из них 16% устраивают разгрузку ежедневно. Еще 10% отключаются от цифрового мира несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц, 5% — несколько раз в год, а 3% прибегают к «детоксу» раз в несколько лет.

При этом большинство экономически активных ижевчан (58%) по-прежнему никак не ограничивают свое пребывание онлайн.