Китай займется устранением торговых разногласий с США

Власти Китая и Соединенных Штатов условились работать над устранением разногласий по торгово-экономическим вопросам. Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.

«Стороны договорились... укреплять диалог и контакты, надлежащим образом устранять разногласия, расширять сферу практического сотрудничества, содействовать устойчивому и стабильному развитию двусторонних торгово-экономических отношений»,— сообщила Хэ Юнцянь (цитата по ТАСС).

Среди вопросов, которые страны обсуждают на данный момент, наиболее актуальными Хэ Юнцянь назвала пошлины, стимулирование товарооборота и инвестиций. По ее словам, за последнее время было достигнуто взаимопонимание по нескольким новым аспектам.

В Париже 15-16 марта состоялись консультации делегаций Китая и США, разговор шел о тарифах, двусторонней торговле и инвестициях. Делегацию КНР на переговорах возглавлял вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, американскую — министр финансов Скотт Бессент и глава торгпредства Штатов Джеймисон Грир. По итогам консультаций обе стороны подтвердили необходимость устранять разногласия. Они также условились продолжать переговоры и разработать механизм сотрудничества для содействия двусторонней торговле и инвестициям.

Анастасия Домбицкая