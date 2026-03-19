Точка Банк: каждый второй новый бизнес в России запускают люди до 35 лет

Более половины новых индивидуальных предпринимателей в 2025 году — люди до 35 лет включительно. Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба Точка Банка.

В исследование вошли индивидуальные предприниматели, которые открыли первый бизнес в 2025 году. Возраст определялся на дату регистрации бизнеса.

Средний возраст предпринимателя, впервые открывшего бизнес в 2025 году, составил 35,8 года. Люди до 35 лет формируют 54,1% всех новых ИП. Доля пожилых новых предпринимателей старше 60 лет составила 3,7%.

В 2025 году люди до 35 лет чаще всего открывали бизнес в области интернет-торговли (20,9%), разработки программного обеспечения (5,8%) и рекламной деятельности (5,5%). При этом в интернет-торговле доля молодежи составила 61,8%, что заметно выше среднего по экономике.

Согласно анализу, наибольшая доля молодых предпринимателей пришлась на креативные индустрии. В 2025 году они составили 82,2% новых предпринимателей в сегменте звукозаписи и музыкального издательства. В среднем их возраст составляет около 29 лет.

В рекламной деятельности доля молодых предпринимателей составила 76,7%, в сфере фотосъемки — 75,7%, кино- и видеопроизводстве — 73,6%, дизайне — 70,1%. Средний возраст предпринимателей в креативной экономике варьируется в диапазоне от 28 до 32 лет.

К сегментам бизнеса с наименьшей долей молодежи относятся бухгалтерский учет (23,6%), управление недвижимостью (27,9%) и животноводство (35,1%).