Пенальти раздора

«Зенит» сыграет еще один матч с московским «Спартаком». Это выяснилось после того, как петербуржцы в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России обыграли на «Газпром Арене» махачкалинское «Динамо» 1:0 и вышли в следующий раунд соревнований. Судьбу этой встречи решил 11-метровый, назначенный в ворота гостей и наделавший много шума, как и другие судейские решения в нашем футболе.

«Зенит» снова не показал выдающегося футбола, встречаясь на этот раз с махачкалинском «Динамо», зато навлек на себе много претензий по поводу того, что ему помогают судьи. В конце первого тайма в ворота гостей был назначен пенальти. Сначала никто даже не понял за что. В штрафную махачкалинцев ворвался 18-летний полузащитник Даниил Кондаков, ударил в сторону ворот и упал на газон. Судья в поле Павел Кукуян ничего в моменте не увидел. Однако его ассистенты, ответственные за видео, позвали Кукуяна к монитору, и вскоре тот жестом показал, что «Зенит» должен пробить пенальти. Нарушение, которое допустил игрок «Динамо» Сослан Кагермазов, судья назвал «фолом по неосторожности». Хотя при повторах, которые демонстрировали публике, не было видно не только фола, но и вообще контакта ног Кондакова и Кагермазова.

Джон Дуран, колумбийский форвард «Зенита», без промаха ударил с точки, и петербургский клуб повел в счете 1:0. До финального свистка он не изменился. Хотя у хозяев была парочка моментов, чтобы реализовать свое игровое преимущество и сделать так, чтобы обсуждение матча не свели к назначению пенальти. Но защитник Игорь Дивеев не попал головой в створ ворот, а форвард Александр Соболев, нанеся удар «ножницами», попал мячом в защитника «Динамо». Поэтому после игры обсуждали именно пенальти в ворота «Динамо».

Вспомнили, что он уже пятый, назначенный в пользу «Зенита», в последних трех матчах. Сначала петербуржцы били «с точки» в игре чемпионата России с «Оренбургом» два раза, и, кстати, обе попытки не реализовали, из-за чего проиграли 1:2. Затем дважды судья назначал 11-метровый в ворота «Спартака», с которым «Зенит» встречался на «Газпром Арене». Тогда хозяева были точны и выиграли 2:0. И вот — случай в дуэли с «Динамо». С игры сине-бело-голубые, получается, провели в этих матчах один мяч — в начале встречи с «Оренбургом» отличился Соболев. Надо сказать, что пенальти в ворота «Оренбурга» и «Спартака» были назначены на законных основаниях, при всем при том, что сейчас в футболе вообще порой трудно понять, за что судьи «ставят» пенальти. А вот последний — в ворота южного «Динамо» — выглядел странным даже на этом фоне. Сам игрок «Зенита» Кондаков, когда его спросили, понял ли он, почему был назначен 11-метровый, сказал, что ничего не помнит, кроме того, что он упал.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», после игры, объясняя все случившееся и отводя конспирологические версии, уже захватившие интернет, отметил, что любой голевой момент в футболе надо заслужить. В том числе и пенальти. Как при этом забивается гол, по словам Семака, не имеет значения. Недруги «Зенита» кричали, что клуб из Петербурга «все купил» и что вот как раз из-за таких пенальти его называют «позором российского футбола». Хотя доказать факт влияния «Зенита» на судей никто не может. Судьи принимают странные решения и в других матчах. Просто в играх с участием петербургской команды часто в ее пользу.

Так или иначе, историю с назначением пенальти в матче «Зенит» — «Динамо» долго обсуждать не будут, потому что от этих историй все уже устали. Они стали общим местом в футболе. Сейчас, такое впечатление, вообще никто не понимает, какие в нем правила. Как и, например, в мировой политике. Тем более что соперники «Зенита» особо не протестовали. Написали в своих соцсетях, что, дескать, «куда ж без этого», комментируя решения судьи по ходу матча, а тренер махачкалинской команды Вадим Евсеев в этот момент посмеялся на камеру. Но после игры о нем не вспоминал. И даже если спустя неделю комиссия РФС, разбирающая решения судей, постановит, что 11-метровый в ворота махачкалинского «Динамо» был назначен неправильно, ничего не изменится. Максимум — накажут судью. И все продолжится дальше.

«Зенит», обыграв «Динамо», вышел в следующий этап полуфинала «Пути регионов» Кубка России и встретится в нем со «Спартаком», который проиграл дуэль московскому «Динамо» в полуфинале «Пути РПЛ» по сумме двух матчей: 2:5 и 1:0. Встреча извечных соперников российского футбола пройдет в период с 7 по 9 апреля на «Газпром Арене». А в ближайшее воскресенье «Зениту» предстоит матч с московским «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России в Москве.

Кирилл Легков