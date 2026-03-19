В Красноярске бывшего гаишника приговорили к 7,5 года колонии за взятки

К 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 790 тыс. руб. приговорили бывшего начальника отделения технического надзора ГИБДД УМВД «Красноярское» по делу о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кроме того, его лишили звания майора и запретили работать в правоохранительных органах сроком на пять лет, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По информации ведомства, в период с августа 2018-го по май 2023 года гаишник получал взятки от индивидуального предпринимателя, занимавшегося городскими пассажирскими перевозками. Вознаграждение полагалось за сокращение числа проверок и более лояльное отношение при их проведении. Общая сумма взяток, инкриминируемых полицейскому, составила около 400 тыс. руб.

В прокуратуре сообщили, что подсудимый вину не признал, утверждая, что взятки от перевозчика не получал.

