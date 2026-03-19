Оборот люксовых брендов в России вырос на 56%

Оборот люксового сегмента увеличился на 56% по сравнению с 2024 годом, и составил 310 млн руб. Число заказов выросло почти вдвое — на 85%. К такому выводу пришли специалисты CDEK.Shopping, проанализировав покупки в сегменте премиальных товаров за 2025 год.

Вместе с тем, отмечают аналитики, средний чек снизился на 16% — до 54,2 тыс. руб. «Покупатели стали чаще делать несколько менее дорогих заказов вместо единичных крупных покупок — люксовые бренды постепенно становятся доступнее», — объясняют в CDEK.Shopping (пресс-релиз есть у «Ъ»).

Самым популярный люксовый бренд — Gucci. Его доля составила 8% (против 11,4% в 2024-м). В первую пятерку также вошли: Calvin Klein — 6,5%; Stone Island — 5,5%; Balenciaga — 4,7%; Supreme — 4%. При этом Stone Island поднялся на третье место. Balenciaga опустился на четвертое.

Лидером среди категорий стали кроссовки и кеды — 12,8% заказов. Сумки, занимавшие первое место в 2025 году (17,9%), сместились на второе с долей 10,5%. Впервые в первую пятерку категорий вошла верхняя одежда (8,7%), а также футболки, поло (8%) и солнцезащитные очки (7%).