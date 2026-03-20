Праздник Ураза-байрам

Дорогие мои единоверцы, соотечественники, братья и сестры! Более чем двухмиллиардная умма мира встречает сегодня великий праздник мусульман Ид ал Фитр — Ураза-байрам. Приветствую всех наших сограждан и поздравляю единоверцев в стране и мире с завершением поста месяца Рамадан — столпа религии Ислам.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мусульмане посвящают пост Всевышнему Создателю. Многие качества способно воспитать и возвысить в нас исполнение поста месяца Рамадан. Проведенный в молитвах, ежедневном отказе от еды и питья в светлое время суток, в ночных молитвах-таравих и усердии обращения к Творцу в Ночь предопределения — Лейлат уль Кадр, пост призван облагородить наши сердца, научить состраданию и смирению, это время глубокой веры и особого единения.

Для духовных управлений это время еще более активной просветительской деятельности. Новый уровень наших просветительских мероприятий и встреч, диалогов, призванных открыть согражданам и всем нашим современникам, гуманистическую суть Ислама, который уже в своем названии несет смирение, но призывает при этом к активной жизненной позиции, деятельной добродетельности.

Для нас, воспитанных на знании истории великого Отечества нашего, единство народов является естественным состоянием нашего духа, потребностью в дружеском плече, товарищеских отношениях, общности стремления и целей. Ниспосланная Всевышним религия в своей сути несет призыв народам к единству.

И так же, как мы встаем к плечу плечом во время молитвы, мы должны сплотить наши гражданские ряды во имя мира, во имя будущего наших детей и внуков. Это забота каждого гражданина нашего Отечества. Ибо любая рознь низменна. Какими бы лозунгами и знаменами не прикрывались призывы к противостоянию, в итоге они лишь пытаются скрыть корысть и жажду наживы. Мир должен образумиться, противостоять вызовам, способным привести к катастрофе. Человечество просто обязано стать единым во имя сохранения дара Создателя — жизни.

Ислам воспитывает в людях стремление к богатству духа, это религия и образ жизни, мы живем под этим знаменем, предписывающим духовное возвышение, душевную чистоту помыслов, телесную опрятность и чистоплотность. Благородный Коран учит: «Поклоняйтесь Аллаху. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, близким и посторонним соседям, находящимся рядом спутникам, странникам и теми, которыми овладели ваши десницы» (Св. Коран 4:36).

Религия объединяет нас и наши сердца, это родство во имя торжества истины. Важно суметь сохранить изначальные, ниспосланные Всевышним ценности. Среди них и единство в семье: «Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи» (Св. Коран 4:1).

Родственные узы и Родина — это важнейшие скрепы единства народа. Начало Родины — семья, родство. Цените родственные связи, основу единства.

Взращивая лучшие человеческие качества в себе, научившись воспринимать этот прекрасный, несмотря на переменчивость, мир, мы исполняем Его предписания, не выходя за предел замысла Всевышнего Создателя.

Земная жизнь человека не слишком долгая, чтобы откладывать благие дела. Мы не должны забывать: наша жизнь — это великий Божий дар и богатство. Рамадан даровал нам возможность духовно возвыситься, стремясь к благочестию и делам милосердия.

Мы с внутренней гордостью подводим итоги месяца Рамадан, встречаем великий праздник Ураза-байрам. И да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все совершенные богобоязненные дела. Мы молимся о мире, о прекращении войн, и да будут благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране — России и в мире!

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России