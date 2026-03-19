В Уфе на ремонт подъездов к школам и детсадам направят до 150 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 8 апреля выберет подрядчика для ремонта тротуаров, подъездов и площадок, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 150 млн руб., его профинансирует бюджет города.

В задании указано, что до 25 августа нужно отремонтировать 54 участка общей длиной 11,08 км, расположенных во всех семи районах Уфы. В основном это подъездные пути к школам и детским садам. 13 тротуаров, подъездов и площадок подрядчик должен отремонтировать в Октябрьском районе, девять — в Калининском районе, восемь — в Ленинском, семь — в Советском, по шесть — в Орджоникидзевском и Демском районах, и пять — в Кировском районе.

На капитальный ремонт дорожных покрытий полагается гарантия сроком на пять лет.

Майя Иванова