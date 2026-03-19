Маркетплейсы крутят диски

Продажи компакт-дисков на маркетплейсах подскочили на 70%. И значительная часть приходится на коллекции с полной дискографией артистов в формате MP3. Кроме того, на классифайдах фиксируют рост интереса к портативным HiFi-плеерам и флешкам с подборкой треков в различных жанрах. Есть ли у тренда иные объяснения помимо любви россиян к музыке?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Ali / AP Фото: Adnan Ali / AP

На досках «Авито» с начала весны продажи MP3-плееров увеличились на 53% по сравнению с мартом 2025 года. На классических маркетплейсах аномальным спросом стали пользоваться оптические носители и даже кассеты для магнитофонов — продукция и для гурманов, и для любителей музыкального опта, делится цифрами представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский:

«Продажи CD-дисков в текущем году выросли на 70% в натуральном выражении — то есть по количеству проданных штук. В январе–марте оборот плееров увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек вырос на 13%. Отдельно стоит отметить сегмент Hi-Fi портативных плееров, где цены могут доходить до 50 тыс. руб. Однако важно понимать, что это штучный товар: такие устройства используются для воспроизведения музыкальных файлов высокого разрешения, а не стандартных MP3-композиций».

Большей частью предпосылки обострившейся любви к компакт-дискам имеют юридические свойства, считает директор по работе с независимыми артистами и лейблами дистрибьютора Pulse Владимир Юрченко. По его словам, есть и причины поистине метафизические:

«Это довольно яркий маркер той эпохи, в которую мы сейчас вступаем. Причем эта тенденция носит иной характер по сравнению с ростом продаж винила. В случае с CD-дисками ключевым фактором становится, в том числе, законодательство о пропаганде. Параллельно можно увидеть, например, на "Авито" объявления о продаже флешек с русским хип-хопом. Второй фактор — это ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся: снижение скорости Telegram, проблемы с доступом к мобильному интернету в целом. В результате происходит своего рода откат в потреблении музыки — возвращаются пиратские схемы. И это, безусловно, не самая позитивная тенденция».

Ограничения связи тоже поспособствовали тренду. То, что некоторые ранее популярные треки теперь пуще прежнего творчески переработаны, тоже надо принимать во внимание, говорит продюсер Павел Сурков:

«Перебои с интернетом означают, что мы не всегда можем скачать нужные треки или получить к ним доступ. Из-за этого растут продажи компакт-дисков и MP3-плееров с предзаписанными треками. При этом некоторые композиции сегодня не могут распространяться из-за того, что когда-то были записаны в формате, который теперь запрещен законом. Закон, как известно, обратной силы не имеет. Можно сказать, что такие треки продаются как коллекционные экземпляры — как настоящие артефакты. В итоге мы постепенно возвращаемся к аналоговым носителям. И это уже не просто винтаж, а активное использование, возрождение формата».

Безусловно, тенденция связана и с некоторой ностальгией, тягой слушателя к аутентичному материалу, отмечает музыкальный критик Илья Легостаев:

««Наверное, это какая-то дань ретро-моде: достаточно молодые люди открывают для себя такую экзотику, для них это словно невиданная игрушка. С недавних пор сама идея стриминга подвергается прессингу. Вы вроде платите за большой каталог, а потом он постепенно начинает меняться. Люди понимают, что библиотека вроде как у них есть, но они ей фактически не владеют. Кто-то может убрать лейбл, артист сам что-то переделывает — потому что у него изменился имидж, он хочет выглядеть "чисто", откреститься от того, что было несколько лет назад. И это возвращает нас к физическим носителям: здесь ничего не вырубишь топором. Вы можете слушать именно ту музыку, которую приобрели, без цензуры или изменений со стороны других».

Хоть компакт-диск и оптический носитель, для своего времени технология прорывная. Отражение лазера от спиральной дорожки преобразуют свет в цифровую последовательность. Отражаемся в этом зеркале и мы и все-таки шагаем по пути цифровой трансформации.

Станислав Крючков