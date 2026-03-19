Жители Удмуртии вдвое чаще стали открывать вклады на срок до трех месяцев

По оценке ВТБ, общерыночный объем пассивов в феврале увеличился на 2% (+1,3 трлн руб.), что почти вдвое превышает показатели февраля 2025 года. Общий объем привлеченных средств достиг 65,9 трлн руб. Основным драйвером роста рынка остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте. По итогам февраля портфель рублевых сбережений в России превысил 62,5 трлн руб., прибавив 2% (+1,2 трлн руб).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено банком ПАО ВТБ Фото: предоставлено банком ПАО ВТБ

По прогнозам ВТБ, в первом полугодии рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост — ежемесячно примерно на 1-2%. Во второй половине года ожидается замедление темпов роста. По итогам 2026 года общерыночный объем пассивов увеличится на 10%.

ВТБ в Удмуртии в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил объем пассивов на 10,5% — до 66,8 млрд руб. Жители региона преимущественно открывают вклады на срок 3-6 месяцев. При этом их предпочтения по срокам размещения поменялись: если в феврале 2025 года жители Удмуртии в три раза чаще выбирали вклады на срок шести месяцев, то в феврале 2026 года они вдвое активнее, чем в прошлом году, открывают вклады на срок до трех месяцев.

«Несмотря на снижение ставок, россияне продолжают копить. Тем не менее, темпы роста замедляются — ожидаем прирост до 10% к концу года. В этом году определять рынок будут два глобальных тренда. С одной стороны, вкладчики будут стремиться зафиксировать ставки на долгие сроки, учитывая нисходящую динамику ключевой ставки. С другой стороны, усиливается интерес к накопительным счетам, которые работают как электронный кошелек, но при этом за счет капитализации процентов зачастую дают доходность выше, чем традиционные депозиты»,— прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.