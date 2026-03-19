Свыше 160 тонн кунжута из Индии запретили ввозить в Россию через Петербург

В морском порту Санкт-Петербурга остановили партию индийского кунжута. Причиной отказа в пропуске на территорию России стало отсутствие сведений о проведении лабораторных исследований, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по СЗФО.

Должностные лица остановили груз на фитосанитарном контрольном посту. В ввозе четырех партий семян кунжута весом 162 тонны выявили нарушения. В протоколах испытаний к декларациям о соответствии отсутствовала информация о проведении лабораторных исследований на содержание семян белены и радионуклидов.

Из-за этого факта ввоз кунжута в Россию запрещен.

