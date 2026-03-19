В Москве продлят время работы ЗАГСов в красивые даты

Московские ЗАГСы открыли дополнительные часы для росписи в самые популярные даты года. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По словам госпожи Раковой, на первом месте при выборе даты бракосочетания в 2026 году — 26 июня. В этот день пожениться планируют более 1,6 тыс. пар, уточнила заммэра. Более 3 тыс. пар выбрали для росписи 6, 20 июня и 8 августа. «Чтобы все смогли зарегистрировать брак в желанный день, мы приняли решение продлить работу дворцов бракосочетания до 21:00 в эти популярные даты»,— рассказала она. Также столичные ЗАГСы будут работать в привычном режиме 26 июля, несмотря на выходной.

6, 20, 26 июня и 8 августа до 21:00 будут открыты ЗАГСы № 1, 3, 4, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, а также Дворец бракосочетания Южное Бутово. В эти же даты пары смогут заключить брак на площадках проекта мэра «Новые адреса счастья». 6 июня доступны 11 таких площадок, 20 июня — девять. Кроме того, 26 июня будут работать 10 площадок, а 8 августа — 13.

В воскресенье 26 июля для пар откроются дворцы бракосочетания № 3 и 5, Кутузовский, Таганский, Шипиловский, Зеленоградский и Митинский, Дворец бракосочетания «Южное Бутово», а также дворцы бракосочетания № 1 и 4. Тогда же москвичам будут доступны четыре площадки для росписи «Новых адресов счастья».