Экспорт аграрной продукции из Самарской области в Китай вырос в 5 раз в этом году
С начала 2026 года управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям проконтролировало отправку в Китай 10,2 тыс. тонн сельхозпродукции из Самарской области. Это в пять раз больше объема поставок за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.
В состав экспортных партий вошли 4,3 тыс. тонн льна, 3,8 тыс. тонн подсолнечного масла и 2,2 тыс. тонн гречихи.
За аналогичный период прошлого года в Китай из Самарской области отправили только 2,1 тыс. тонн гороха.