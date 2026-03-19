Экспорт аграрной продукции из Самарской области в Китай вырос в 5 раз в этом году

С начала 2026 года управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям проконтролировало отправку в Китай 10,2 тыс. тонн сельхозпродукции из Самарской области. Это в пять раз больше объема поставок за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав экспортных партий вошли 4,3 тыс. тонн льна, 3,8 тыс. тонн подсолнечного масла и 2,2 тыс. тонн гречихи.

За аналогичный период прошлого года в Китай из Самарской области отправили только 2,1 тыс. тонн гороха.

Руфия Кутляева