Четыре нижегородца пойдут под суд по делу о 57 фактах мошенничества с юруслугами

В Нижнем Новгороде четверо местных жителей в возрасте от 26 до 34 лет предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им инкриминируют 57 фактов преступления, сообщили в региональном ГУ МВД.

По версии следствия, с июня 2020 по февраль 2024 года они брали деньги с клиентов за юридические услуги, но в дальнейшем их не оказывали или оказывали ненадлежащим образом. Общая сумма ущерба оценивается в 3,2 млн руб.

Галина Шамберина