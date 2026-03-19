Глава МИД Ирана раскритиковал Макрона за его отношение к ударам по Тегерану

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не согласился с позицией президента Франции Эмманюэля Макрона по атакам на инфраструктуру республики. Он выразил сожаление из-за того, что господин Макрон обеспокоен не ударами Израиля по топливным хранилищам в Иране, а действиями Тегерана.

«Макрон ни словом не осудил военные действия Израиля и США против Ирана. Он не осудил Израиль, когда тот взорвал топливные хранилища в Тегеране, подвергнув миллионы людей воздействию токсинов,— написал Аббас Аракчи в соцсети Х.— Его нынешняя "обеспокоенность" вызвана не нападением Израиля на наши газовые объекты, а нашими ответными действиями. И это печально!»

Ранее президент Франции провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани и президентом США Дональдом Трампом. По итогам диалога, во время которого стороны обсуждали атаки на энергетические объекты в Иране и Катаре, господин Макрон призвал к мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Республика в ответ атакует Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг предложение о прекращении огня, которое ему передали страны-посредники.

Анастасия Домбицкая