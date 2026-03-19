В Самаре ученые спроектировали оптическую нейросеть для БПЛА

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали схему оптических трансформеров, которые превосходят по точности работы цифровые аналоги. Об этом сообщили представители вуза.

«Разработка позволит в перспективе оснащать БПЛА автономным и энергоэффективным искусственным интеллектом»,— говорится в сообщении.

Оптические трансформеры представляют собой нейросетевые блоки, которые лежат в основе современных больших ИИ-моделей. Такие модели могут анализировать и классифицировать изображения и человеческую речь и задействовать для обработки данных потоки фотонов и наборы оптических компонентов.

Оптические нейросети отличаются от цифровых аналогов большей скоростью работы и энергоэффективностью и не требуют крупных энергозатрат.

Георгий Портнов