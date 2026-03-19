В Прикамье стали меньше шуметь по ночам

В Пермском крае снизилось количество нарушителей ночного покоя и тишины. Если в 2023 году полиция и местные власти составили 3852 протокола за шум в ночное время, то в 2025-м — уже 2460. Об этом на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению заксобрания сообщил замминистра территориальной безопасности Андрей Приходько.

С середины 2024 года протоколы за шум в ночное время получили право составлять не только органы местного самоуправления, но и полиция. А с мая 2025 года в крае официально появилась ответственность и за дневной шум: она закреплена ст. 7.2.1 КоАП и защищает права граждан на тишину и покой в дневное время — с 13 до 15 часов.

Практика по новой статье уже формируется: за полгода рассмотрено 95 протоколов в отношении 73 нарушителей, общая сумма наложенных штрафов составила 151,5 тыс. руб. Рассмотрением таких дел занимаются административные комиссии муниципальных образований Прикамья.