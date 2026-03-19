Чемпионат России по велогонкам может пройти в Казани
В 2026 году чемпионат России по велоспорту на шоссе может пройти в Казани, а не в Нижнем Новгороде, как планировалось ранее. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Перенос связан с организационными сложностями при согласовании маршрутов, сообщили в Федерации велосипедного спорта России.
По данным организации, окончательное решение и сроки проведения соревнований пока не определены. Даты объявят позже.
В прошлом году чемпионат также проходил в столице Татарстана.