В Самаре за плохую уборку снега УК и чиновников оштрафовали на 1,5 млн рублей

По факту некачественной уборки снега в Самаре было возбуждено 101 административное дело. По итогам рассмотрения материалов управляющие организации города и муниципальные чиновники были оштрафованы почти на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура.

«По результатам надзорных мероприятий выявлено 718 нарушений, внесено 198 представлений, предостережено 57 лиц о недопущении нарушения требований законодательства»,— говорится в сообщении.

Ранее горожане неоднократно обращались в прокуратуру по поводу неудовлетворительной уборки снега и наледи в Самаре. Также о некачественной работе коммунальных служб писали СМИ. По этим фактам прокуратура провела проверки и выявила системные недочеты в действиях департамента городского хозяйства и экологии, коммунальных служб и управляющих компаний.

Георгий Портнов