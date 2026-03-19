В Башкирии главу кооператива обвиняют в мошенничестве при получении субсидий

Председателя сельскохозяйственного кооператива «Нуримановский» обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, дело возбуждено после прокурорской проверки.

Правоохранительные органы установили, что глава кооператива направил в министерство сельского хозяйства Башкирии заявку на субсидию для компенсации затрат на покупку сельскохозяйственной продукции. Однако сведения, изложенные в заявлении, по мнению прокуратуры, оказались недостоверными. По этим документам «Нуримановский» получил 370 тыс. руб. — во столько государственное обвинение оценивает ущерб минсельхозу.

Майя Иванова