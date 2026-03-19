В Татарстане планируется строительство тренировочного полигона МЧС стоимостью 1,3 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Под Казанью построят полигон МЧС за 1,3 млрд рублей

Под Казанью построят полигон МЧС за 1,3 млрд рублей

Объект разместят вблизи сел Габишево и Песчаные Ковали под Казанью.

Проект предусматривает создание многофункционального здания с гостиницей, пожарного депо, а также футбольного поля с трибунами. Работы проводятся за счет бюджета республики и должны быть завершены к 1 декабря.

Заказчиком выступает «Главстрой РТ».

Анна Кайдалова