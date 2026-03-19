Под Казанью построят полигон МЧС за 1,3 млрд рублей
В Татарстане планируется строительство тренировочного полигона МЧС стоимостью 1,3 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Объект разместят вблизи сел Габишево и Песчаные Ковали под Казанью.
Проект предусматривает создание многофункционального здания с гостиницей, пожарного депо, а также футбольного поля с трибунами. Работы проводятся за счет бюджета республики и должны быть завершены к 1 декабря.
Заказчиком выступает «Главстрой РТ».