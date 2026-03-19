Госавтоинспекция ограничит движение у мечетей Екатеринбурга в Ураза-байрам

На время празднования Ураза-байрама Госавтоинспекция в Екатеринбурге усилит патрули у крупных мечетей 20 марта, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Уральцев просят заранее планировать маршруты с учетом возможных ограничений в этих районах.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, контроль за дорожным движением организуют у мечетей «Абу-Ханифа» на ул. Репина, 42 и «Рамазан» на ул. Димитрова, 15. Богослужения пройдут также в мечети «Маулид», молельных домах «Изге калимат» и на ул. Артинская, 25Б (литер 3), в мусульманском духовно-просветительском центре «Памяти защитников Отечества», а также в шиитской мечети «14 святых».

Мусульмане отпразднуют завершение священного месяца Рамадан и окончание поста в 43 оборудованных мусульманских молельных помещениях Среднего Урала. Празднование начнется с молитвы в мечетях и молельных домах в период с 5:00 до 6:00. В течение следующих трех дней верующие посетят родственников и накроют праздничные столы.

Ирина Пичурина