Уроженца Ишимбая оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к сепаратизму

Калининский районный суд Уфы признал 46-летнего уроженца Ишимбая виновным в публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России (ч. 1 ст. 20.3.2 КоАП РФ), и оштрафовал его на 30 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что обвиняемый опубликовал в интернете видеоролик своего выступления с высказываниями, которые «обращены к лицам, владеющим русским языком, и призывают неограниченный круг людей к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» (цитата по пресс-релизу).

На судебное заседание уроженец Ишимбая не явился.

Майя Иванова