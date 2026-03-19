68% жителей Татарстана хотят учиться за счет работодателя

В Татарстане 68% работников заинтересованы в повышении квалификации за счет работодателя, однако такая возможность доступна лишь 24% сотрудников. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно опросу, программы карьерного развития в том или ином виде доступны 47% респондентов, еще 35% сообщили об их отсутствии в компаниях, 5% указали на ограниченный доступ, а 13% не осведомлены о наличии таких инициатив.

Помимо повышения квалификации, сотрудники ожидают от работодателей профессиональной переподготовки (61%), приоритетного рассмотрения внутренних кандидатов (51%), программ наставничества (46%) и карьерного консультирования (38%).

Запросы на развитие различаются по отраслям. Так, обучение наиболее востребовано среди работников продаж, административного персонала и финансовых служб, переподготовка — среди производственных специалистов, а наставничество — в сфере маркетинга и PR.

Анна Кайдалова