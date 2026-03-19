В Оренбуржье возбудили дело о получении взятки в крупном размере директором школы

В Соль-Илецком городском округе возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере должностным лицом) в отношении директора сельского общеобразовательного учреждения. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019 года по 2025 год подозреваемая использовала свое служебное положение и получила от подчиненного работника взятку в размере 191 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство.

Следователи провели обыски, изъяли соответствующую документацию. Они занимаются сбором и укреплением доказательственной базы. Подозреваемой избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева